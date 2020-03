Plaidoiries dans le dossier de fraude liée aux certificats verts

La défense a eu la parole vendredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles lors du procès pour une fraude liée aux certificats d’énergie verte par le biais de la société Enfinity, qui fut à une époque leader du marché des panneaux photovoltaïques. Outre cette dernière, le parquet soupçonne son fondateur Patrick Decuyper et une dizaine de personnes et entreprises d’être impliqués dans ce dossier. Deux ans de prison, une amende et une interdiction d’administrer des sociétés avaient été requis la semaine dernière à l’encontre du principal prévenu.

Les certificats verts au cœur de l’affaire ont été délivrés par la Région flamande pour l’installation par Enfinity de panneaux solaires sur les toits de l’usine Balta à Audenarde, des magasins et entrepôts du spécialiste du bois Cras, à Deerlijk, le long de l’E17, et du siège d’Associated Weavers, groupe spécialisé dans les tapis, à Renaix.