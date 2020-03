Un boulanger à Etterbeek: «Les gens prennent 3 pains à la fois»

Depuis ce samedi, seuls les magasins qui proposent des denrées alimentaires et des services vitaux, comme les pharmacies, peuvent rester ouverts le week-end. Les commerces alimentaires voient leur affluence augmenter depuis que cette mesure a été prise. C’est notamment le cas de la boulangerie-pâtisserie «Au Macaron», située au 41 place Saint-Pierre à Etterbeek.

Ergen, boulanger, a presque doublé son chiffre d’affaires ce samedi. « Depuis que cette histoire a commencé, on a plus de monde. Mardi, on avait bien commencé, mercredi et jeudi, c’était mort, et hier, les gens se sont affolés dans les magasins. C’était le rush complet. On n’a pas arrêté et, aujourd’hui, pareil.