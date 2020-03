Saint-Gilles: la friterie Patatak ouverte pour le «take away»

L’interdiction, d’ouvrir les restaurants, décidée, par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie de coronavirus, est un coup dur pour le secteur de l’horeca. À Saint-Gilles, la friterie Patatak a dû s’organiser et propose à ses clients de prendre les frites «à emporter».

Il y a peu plus d’un an Adrien ouvrait sa friterie sur le Parvis de Saint-Gilles. Et pas n’importe quelle friterie. Chez Patatak, les pommes de terre sont pelées et coupées sur place et cuites dans le respect de la tradition. Adrien a développé une friterie eco-responsable accessible à toutes les bourses et à toutes les habitudes alimentaires.