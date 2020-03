Max et Luna, les prénoms stars parmi les chiens bruxellois

Les Chihuahua sont les plus répandus à Bruxelles et en Belgique. - D.R.

Avec l’aide des données des Dog ID, l’enregistrement obligatoire pour les chiens à Bruxelles, il est possible de connaître les prénoms les plus donnés par les Bruxellois à leurs chiens. Luna, Nala, Max, Paco et Simba ont été particulièrement appréciés en 2019.