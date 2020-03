Basket: staff et joueurs du Brussels au chômage

La Ligue a donc décidé de mettre fin au championnat de Belgique de basket-ball. La saison est donc déjà terminée pour le Brussels, comme pour tous les autres clubs pros. Une décision logique pour Laurent Monier, qui estime que tout le monde comprendra la comprendra.

Après avoir mis la saison en suspens il y a quelques jours, la Ligue a décidé de mettre officiellement fin à la saison 2019-2020 ce samedi. Ostende est déclaré champion et il n’y aura pas de playoffs pour lesquels le Brussels se battait. « On s’était entraîné jeudi dans l’attente des décisions du gouvernement et des instances », recontextualise Laurent Monier.