Pénurie de masques: appel à la solidarité des Bruxellois!

Étant donné la situation d’urgence et le besoin crucial de masques de protection destinés tant au personnel soignant qu’aux patients, la Haut fonctionnaire lance un appel à la solidarité à la population bruxelloise. Il est demandé à tous les citoyens des 19 communes de la Région de Bruxelles‐Capitale disposant de masques chirurgicaux et FFP2/FFP3 de venir les déposer au plus vite dans l’hôpital de leur choix.