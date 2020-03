Woluwe-Saint-Lambert: à emporter, à la Taverne du Poséidon

L’interdiction d’ouvrir les restaurants, décidée par le gouvernement fédéral pour lutter contre la pandémie de coronavirus, est un coup dur pour le secteur de l’horeca. À Woluwe-Saint-Lambert, la Taverne du Poséidon a dû s’organiser et transformer ses serveurs en livreurs.

La taverne, située au 2 avenue des Vaillants, propose donc dorénavant de prendre ses plats à emporter ou de passer une commande et d’être livré chez soi. Elle n’ouvre plus que les midis et propose un menu par jour. La carte sera renouvelée chaque semaine. « On prend les commandes à 10h. On change la carte toutes les semaines. On ne faisait pas de livraisons avant.