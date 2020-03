Le CPAS de Bruxelles ferme son service de soins à domicile

Le CPAS de Bruxelles-Ville a décidé de fermer son service de soins (infirmiers) à domicile, «de manière brutale et sans concertation avec son personnel», dénonce mardi le syndicat socialiste CGSP.

« Il s’agit d’un service unique dans la lutte contre la précarité mais également dans la prévention sanitaire et psycho-médico-sociale », relève le syndicat. Il affirme de plus que le service est « plus que nécessaire » pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées.