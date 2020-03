Auderghem: deux restos ciblés par des cambrioleurs cette nuit

À cause du coronavirus, la police craint en ce moment une augmentation des cambriolages dans les entreprises fermées ainsi qu’une augmentation des problèmes de voisinage et des violences intrafamiliales, nous explique une source policière bien informée…

Alors que les temps sont déjà on ne peut plus délicats pour le secteur horeca, le Thai Ochid Restaurant, situé chaussée de Wavre, et le Transvaal, situé avenue Joseph Chaudron, à Auderghem, ont tous deux été victimes de cambriolages dans la nuit de lundi à mardi ; celui du Transvaal a néanmoins échoué.