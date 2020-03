Les Petits Riens et Oxfam ferment leurs magasins

Tous les magasins de seconde main Les Petits Riens et ceux d’Oxfam Solidarité ferment temporairement leurs portes, annoncent les deux associations mardi.

Concrètement, Les Petits Riens ferment leurs magasins ainsi que leurs points de dépôt d’Ixelles et d’Anderlecht et suspendent leurs services d’enlèvement et de livraisons. Les bulles pour textiles restent par contre disponibles et les maisons d’accueil poursuivent leur mission.