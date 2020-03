Un enfant contaminé est soigné à l’Huderf

La Ville de Bruxelles gère quelques-uns des plus grands hôpitaux de la capitale. Et ils sont pleinement mobilisés. En attestent les chiffres cités à l’occasion du conseil communal et dont nous avons obtenu une actualisation ce mardi.

Les hôpitaux ont des besoins énormes en masques. On a évoqué à plus d’une reprise les besoins et les cris d’alarme lancés par les milieux médicaux. Mais, à l’occasion du conseil communal de la Ville de Bruxelles lundi soir, quelques chiffres ont été cités.