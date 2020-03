41 nouveaux cas à Bruxelles, 4 décès en Belgique…

Les autorités sanitaires ont dénombré 243 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus, ont annoncé mercredi le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur bilan quotidien. Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées. En tout, 1.486 infections ont été détectées en Belgique. Un total de 14 décès sont à déplorer, soit quatre de plus. À Bruxelles, on enregistre 41 cas supplémentaires.

Sur les 243 nouvelles contaminations recensées, 133 étaient en Flandre, 41 à Bruxelles et 66 en Wallonie, a précisé Emmanuel André, porte-parole interfédéral du Covid-19.