À Schaerbeek, des jeunes passent le message: «Restez chez vous»

Les jeunes de deux maisons de quartier de Schaerbeek ont décidé de se mobiliser pour aider à endiguer le coronavirus et protéger celles et ceux qui y sont le plus vulnérables. Voici leur clip de sensibilisation qu’ils ont tourné pour faire passer le message : «Restez chez vous, ça n’a jamais été aussi facile de sauver des vies!»

