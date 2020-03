Pas de décision du report éventuel des 20 km de Bruxelles

Les traditionnels 20 km de Bruxelles, la plus importante course à pied de l’année en Belgique avec ses 40.000 participants, doivent en principe fêter leur 41e édition le 31 mai prochain. La crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 et les mesures prises en Belgique pour limiter sa propagation menacent le maintien de l’épreuve à sa date initiale.

«Une décision sera prise fin mars», a précisé Carine Verstraeten, la cheville ouvrière de l’épreuve depuis l’origine, à l’agence Belga. «Nous sommes attentifs au jour le jour quant à l’évolution de la situation et restons en contact avec les autorités. Nous avons déjà décidé de reporter le début des inscriptions au 14 avril (elles ont généralement lieu fin mars, NDLR).