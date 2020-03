Le CHU St-Pierre lance un appel aux dons pour des respirateurs

Pour l’ouverture prochaine de sa deuxième unité de soins intensifs dédiée au Coronavirus, le CHU Saint-Pierre appelle ce mercredi aux dons afin de pouvoir acheter une dizaine de respirateurs.

Cette unité a été mise en place en moins de 48 heures grâce au travail acharné des équipes. Le personnel a cependant besoin de 10 respirateurs pour soigner les patients les plus sévèrement atteints. Chaque respirateur coûte entre 30.000 et 50.000 euros par respirateurs. L’hôpital espère pouvoir les acquérir d’ici 6 jours et ouvrir dès lors l’unité.