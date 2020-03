Schaerbeek: une plateforme solidaire de livraison en ligne

Un Schaerbeekois a travaillé sur une plateforme de livraison en ligne pour faire le pont entre les commerces Horeca qui doivent faire face à la situation et de nombreux travailleurs confinés à domicile. Le site web propose pour commencer de livrer les plats du L’S Coffee Shop.

«J’ai juste voulu aider quelques restaurateurs pendant un week-end. Mon but n’est pas de pérenniser la plateforme, c’est juste une solution d’urgence», indique Hugues, qui est également à l’initiative du sondage sur les commerces manquants à Schaerbeek. On fait les premières commandes ce midi. Je démarre avec un seul restaurant mais il est possible d’en ajouter d’autres.