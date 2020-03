Basket: fin de la saison, l’AWBB envisage différentes solutions

Quelques jours après la D1 et quelques heures après la TDM1 et TDM2, c’est au tour des séries régionales et provinciales d’être définitivement arrêtées. Le monde de la petite balle orange attend désormais les décisions quant aux classements finaux.

Petit à petit, les compétitions ferment définitivement leurs portes face à la pandémie de coronavirus qui touche la Belgique et l’Europe entière.