Etterbeek se mobilise pour fabriquer 1000 masques artisanaux

La commune a contacté des couturiers professionnels exerçant à Etterbeek ainsi que plusieurs volontaires pour qu’ils puissent, depuis chez eux, confectionner un maximum de masques de protection destinés au personnel de première ligne.

Pour atteindre cet objectif, la commune a reçu une série de machines de différentes associations et a acheté les matériaux nécessaires dans le but de les distribuer progressivement aux personnes souhaitant mettre leurs talents à contribution et ce, dans le contexte actuel bien connu de la pénurie des masques.