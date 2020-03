Une trentaine de détenus sur le toit de la prison de Saint-Gilles

Les intéressés entendent ainsi protester contre la réduction de moitié de leur temps de préau – passé de deux heures à une heure – décidée à cause du manque de personnel et des mesures de distanciation sociale imposées dans le cadre de la pandémie de coronavirus. La police locale a pris le relais des agents pénitentiaires et est en train d’intervenir sur place…

Une trentaine de détenus sont montés ce mercredi matin, aux alentours de 11 heures, sur le toit de la prison de Saint-Gilles pour protester contre la réduction de moitié de leur temps de préau qui est ainsi passé de deux à une heure en raison des mesures de distanciation sociale – des groupes d’une trentaine de détenus par sortie au préau – et du manque de personnel pénitentiaire.