Découvrez les mesures économiques du gouvernement bruxellois

Le gouvernement bruxellois a décidé une série de mesures économiques et sociales pour faire face à la crise et aux conséquences des mesures pour lutter contre le coronavirus.

Pour faire face aux conséquences importantes sur la vide des Bruxelloise des mesures indispensables prises à l’issue du Conseil National de Sécurité, le gouvernement bruxellois a décidé aujourd’hui de prendre des mesures économiques et sociales sans précédent pour soutenir les secteurs les plus touchés et ce, pour un budget de plus de 150 millions d’euros.