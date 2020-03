Police de Bruxelles Midi: déjà trois suspicions de coronavirus

Ils sont nombreux au sein de la police Bruxelles Midi à tirer la sonnette d’alarme où 16% des effectifs étaient absents ce jeudi…

Parmi les membres du personnel de la police de Bruxelles Midi, on dénombre, rien qu’au sein de son service d’intervention, déjà « trois suspicions de coronavirus et plus d’une trentaine d’autres collègues qui se sont portés pâles, faute de moyens de protection mis à leur disposition.