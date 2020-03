Ixelles: Yves de Jonghe devient… adjoint au maire en France!

On peut le dire sans exagérer, c’est une page d’histoire qui se tourne à Ixelles! Yves de Jonghe d’Ardoye (MR) qui fut échevin, bourgmestre, député régional et qui siégeait sur les bancs du conseil communal d’Ixelles depuis près de 44 ans vient de présenter sa démission du conseil communal. Et la raison n’est pas banale. Également français, il a été élu conseiller municipal dimanche dernier dans le village de Dordogne où il possède une propriété et il va devenir dès demain adjoint au maire!

C’est en 1976 qu’Yves de Jonghe d’Ardoye (66 ans) s’est lancé en politique. Il est élu conseiller communal à Ixelles aux élections d’octobre et il avait encore été réélu aux communales d’octobre 2018. Démissionnaire à l’occasion du conseil communal de ce soir à Ixelles, il aura donc siégé plus de 43 ans dans la salle du conseil.