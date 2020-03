Pris au piège au Pérou, ces Bruxellois demandent de l’aide

Amaury, Sandrine et Loïc sont coincés dans une ville au Pérou. Le groupe est interdit de déplacement et est confiné dans une chambre d’hôtel sans cuisine. Ils décrivent une situation extrêmement tendue et dénoncent l’inaction totale des ambassades.

Ce qui devait être un agréable road-trip a viré au cauchemar. Les Bruxellois Sandrine Quynh et Amaury de Pierpont sont arrivés le 10 mars au Pérou. Cinq jours plus tard, au retour d’une excursion touristique, le couple apprend que des mesures drastiques ont été décidées afin de lutter contre la propagation du coronavirus.