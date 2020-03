Face à la pénurie de masques de protection professionnels qu’on connaît malheureusement en ces temps de pandémie, tandis que de très nombreux Belges s’activent aux quatre coins du pays, y compris dans nos prisons, pour fabriquer des masques de protection en tissu et que notre gouvernement bruxellois a même décidé ce jeudi d’organiser sa propre filière de production citoyenne décentralisée pour parvenir à produire une centaine de milliers de ces masques de protection en tissu le plus rapidement possible, un architecte molenbeekois, Alim Berkani, a quant à lui trouvé une solution pour fabriquer de tels masques de protection grâce à une imprimante 3D et une découpeuse Laser en un temps record…

Alim Berkani, un architecte molenbeekois dont la société Arteam est spécialisée dans la création numérique d’aménagement et de décoration d’intérieur, a trouvé une solution pour fabriquer des masques de protection en un temps record !