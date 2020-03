Les vélos Jump et les trottinettes Lime suspendus à Bruxelles

Lime a annoncé jeudi la suspension de ses activités dans les différentes villes de Belgique où l’entreprise propose ses trottinettes en libre-service en raison de la crise du coronavirus. Vendredi, c’est Jump, le service d’Uber de vélos électriques actif à Bruxelles, qui en a fait de même. Dott, deuxième acteur sur le marché des trottinettes dans la capitale, continuera lui à proposer ses engins.

Jeudi soir, l’entreprise américain Lime, présente avec ses trottinettes noires et vertes dans plusieurs villes du pays, avait annoncé la suspension de certains marchés pour protéger ses équipes et sa communauté. Les Etats-Unis et plusieurs pays européens sont concernés.