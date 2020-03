Coronavirus: les Recyparks bruxellois s’adaptent

De nouvelles mesures concernant les Recyparks bruxellois entreront en vigueur à partir de lundi et ce afin d’éviter la propagation du Covid-19, indique Bruxelles-Propreté vendredi dans un communiqué.

Les Recyparks Nord, Sud, Humanité et Auderghem seront ainsi ouverts les mardis et mercredis de 9h00 à 13h45 et de 9h00 à 16h15 les jeudis, vendredis et samedis. Les parcs seront fermés les dimanches et lundis. Le Recypark Woluwe-Saint-Pierre sera ouvert, quant à lui, du mardi au samedi de 9h00 à 15h45. Il sera fermé les dimanches et lundis.