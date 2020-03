D1: le RWDM utilise la technologie pour garder la forme

Voyant le problème arriver, le RWDM avait pris les devants en supprimant rapidement les séances collectives et en préparant à temps un programme à réaliser de manière individuelle pour tous les joueurs.

« Notre préparateur physique qui a un pied à l’Union belge savait que les choses risquaient de se passer comme cela se passe aujourd’hui et nous en a avertis », explique le coach molenbeekois, Frédéric Stilmant. « De manière générale, on a un programme avec des GPS que portent les joueurs en matches et à l’entraînement.