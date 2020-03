Des repas servis aux sans-abris sur le parvis de Saint-gilles

Avec les mesures de distanciation sociale, L’Ilot ne pouvait plus servir de repas aux SDF dans son centre d’accueil de jour. Les repas sont maintenant distribués… sur le parvis même.

Avec le confinement, tout le monde doit se réinventer. Et les associations d’aide aux sans-abri encore plus. L’association L’Ilot avait l’habitude de servir quotidiennement des repas dans son centre d’accueil de jour situé au parvis de Saint-Gilles. « Normalement, on accueille environ 40 à 50 personnes par service.