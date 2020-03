Le cri d’une médecin: «Les garderies ferment trop tôt!»

Les écoles et les crèches ont prévu une garderie, notamment pour permettre au personnel soignant et de sécurité de pouvoir continuer leur travail de lutte contre le coronavirus. Mais crèches comme écoles ferment trop tôt pour les médecins, par ailleurs jeunes parents, qui ont des journées de travail de plus en plus longues et qui, parfois, sont tous les deux à la fois parents et médecins. Médecin intensiviste à l’hôpital Delta, Cudia Antonella témoigne de ses difficultés.

Le personnel soignant, médecins et infirmières, est mis fortement à contribution pour accueillir et soigner les malades qui ont le coronavirus. Une pression qui va plus que probablement s’accroître dans les jours à venir.