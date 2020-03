Masques en tissu made in Bruxelles : «888 couturiers volontaires»

La production citoyenne de la centaine de milliers de masques de protection en tissu, soutenue et voulue par la Région bruxelloise, commencera « dès le début de la semaine prochaine »…

A cause de la pénurie de masques de protection professionnels (FFP2 / FFP3) à laquelle on doit faire face en cette pandémie de coronavirus, la Région bruxelloise a décidé cette semaine de créer sa propre chaîne de production citoyenne de masque de protection en tissu. Objectif : parvenir à en confectionner au plus vite une centaine de milliers.