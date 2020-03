Des ingénieurs de la VUB développent un prototype de respirateur

Une équipe d’ingénieurs de la Vrije Universiteit Brussel a réalisé un prototype d’un modèle simple de respirateur, qui va faire l’objet de tests et pourra peut-être à terme aider à répondre au besoin criant d’appareils de ce type, pour le traitement de patients souffrant de la Covid-19, la maladie liée au nouveau coronavirus.

Le prototype se base sur des travaux du prestigieux MIT (Massachusetts Institute of Technology) et a été équipé de capteurs sur base de spécifications de chercheurs de la Johns Hopkins University et de l’UZ Brussel.