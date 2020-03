Etterbeek: une cellule d’accompagnement pour personnes isolées

Suite aux mesures de confinement de la population prises par le Gouvernement fédéral, la commune et le CPAS d’Etterbeek ont décidé de mettre en place une cellule d’aide et d’accompagnement destinée aux personnes de plus de 60 ans ou en situation de quarantaine.

Dans le contexte de la crise sanitaire que traverse la Belgique, la commune et le CPAS d’Etterbeek unissent leurs forces pour venir en soutien aux personnes isolées de plus de 60 ans mais aussi aux personnes mises en quarantaine.