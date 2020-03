Coronavirus: un papa bruxellois de 39 ans est décédé

Il est l’une des 8 personnes qui ont malheureusement perdu la vie au cours des 24 dernières heures à cause de ce maudit virus. C’est l’un de ses amis qui fait part de la triste nouvelle pour conscientiser celles et ceux qui ne se rendent pas encore compte du danger. « Il va vraiment falloir un confinement total et un couvre-feu »…

« Quand je l’ai eu au téléphone dans le courant de la semaine, il pensait avoir une simple grippe et blaguait avec le fait qu’il avait le coronavirus.