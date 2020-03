Les Bruxellois se ruent sur les huiles essentielles

Les magasins «bio» et «naturels» sont pris d’assaut en cette période de pandémie. Les clients veulent du Ravintsara, du Tea Tree et de la Vitamine C.

Comme les supermarchés et les magasins alimentaires, les établissements qui vendent de la nourriture bio et des produits parapharmaceutiques ne désemplissent pas. Les employés qui y travaillent témoignent de fatigues intenses et expliquent devoir redoubler d’efforts depuis plusieurs jours.