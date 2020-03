Anderlecht: d’autres C4 vont suivre dans les prochaines semaines

Pär Zetterberg n’est pas le premier licencié de l’ère Marc Coucke à Anderlecht et il ne sera pas le dernier. Et, désormais, ce n’est manifestement plus seulement le président qui tranche.

Le nouveau CEO Karel Van Eeetvelt et son conseiller Wouter Vandenhaute sont bien décidés à poursuivre les économies dans les semaines et mois à venir. D’autres licenciements sont à attendre. Ils seront nettement moins médiatisés que celui de Zetterberg mais ils seront tout aussi douloureux dans les bureaux de Neerpede.