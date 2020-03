St-Josse: la vente de cigarettes de contrebandes fini en pugilat

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce lundi quatre hommes, dont un père et son fils, à des peines de prisons atteignant les 25 mois pour l’un et des peines de travail. Les prévenus ont été reconnus coupable de violence en groupe et menace. Dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier, une vente de cigarettes de contrebande a viré au pugilat entre les protagonistes, rue de la Ferme à Saint-Josse-ten-Noode.

Le seul regroupement qu’il y ait eu ce lundi au palais de justice de Bruxelles en ces temps de coronavirus fut celui des chambres correctionnelles qui ont été présidées par le même juge, dans la même salle.