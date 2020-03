Watermael-Boitsfort: appel à la solidarité pour les courses

La commune a créé un formulaire pour mettre en relation des personnes prêtes à faire les courses pour celles qui ne peuvent pas le faire à cause du confinement.

De nombreux habitants et habitantes de la commune du sud de Bruxelles ont besoin d’aide pour faire des courses, chercher des médicaments, promener un chien… D’autres Boitsfortois sont prêts à donner de leur temps pour apporter cette aide. Et ils sont déjà nombreux et nombreuses à le faire auprès de leurs proches et de leurs voisins.