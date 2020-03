Bruxelles: une dizaine de personnes décédées, seules chez elles

Tous ces décès de personnes ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du SPF Santé publique, faute d’avoir été dépistées avant de mourir, toutes seules, chez elles…

« On a déjà dû aller chercher un peu plus d’une dizaine de personnes qui sont décédées, toutes seules, chez elles, depuis jeudi dernier à ce mardi. C’est la police qui nous contacte parce que les familles de ces personnes ne parviennent plus à les joindre par téléphone.