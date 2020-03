Mesures pour le commerce: le point sur les communes bruxelloises

Plusieurs communes bruxelloises ont pris ou se préparent à prendre des mesures économiques complémentaires à celles de la Région, sous forme de primes de soutien financier, ou d’autres, comme l’aménagement de dispositifs de protection. D’autres, comme la Ville de Bruxelles, attendaient d’en savoir plus sur les mesures régionales de soutien et la mise en place d’une possible coordination avant de se prononcer.

À Saint-Josse, le collège échevinal a décidé d’octroyer une prime forfaitaire de 2.000 euros à tout commerce, fermé ou non, et quelle que soit sa taille. Celle-ci s’ajoute à la prime régionale de 4.000 euros annoncée pour les commerces fermés. La demande devra être introduite d’ici le 30 septembre prochain.