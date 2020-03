Céline Fremault: «J’ai de la chance dans ce confinement»

Nos hommes et femmes politiques sont aussi en confinement. La cheffe de groupe cdH au parlement bruxellois, Céline Fremault nous raconte son quotidien en cette période.

« J’ai des journées bien rythmées avec mes 4 enfants. Vers 7h30, je commence à préparer le petit-déjeuner pour les enfants que je réveille au plus tard à 9h. Ensuite, les enfants travaillent sur les devoirs qu’ils ont à faire pour l’école. À midi, on se retrouve pour manger et puis tout le monde travaille de 14h à 18h.