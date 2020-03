Bruxelles: - 75% de chiffre d’affaires pour 46% des entreprises

Beci organise une enquête hebdomadaire auprès des entreprises et entrepreneurs bruxellois afin d’évaluer l’impact de l’épidémie du Covid-19 sur l’économie bruxelloise. Ainsi, Beci souhaite cartographier les conséquences économiques et financières du Covid-19 à Bruxelles et formuler des mesures concrètes et ciblées sur base de ces réflexions.

« Les résultats de la première enquête sont alarmants. Près de 60 % (58 %) des répondants voient leur chiffre d’affaires diminuer d’au moins 50 %. La grande majorité d’entre eux (46 % du total) voient leurs ventes baisser de plus de 75 % », a déclaré Olivier Willocx, CEO de Beci.