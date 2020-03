Bruxelles: BOZAR@Home dès ce mercredi

En cette période de confinement, BOZAR a fermé ses portes, mais propose via ses réseaux sociaux une programmation sur-mesure qui témoigne de sa diversité artistique et culturelle.

Ces rendez-vous permettront de savourer de la musique, du théâtre, des expos, des performances, du cinéma, des conférences et toutes sortes d’autres inspirations qui font la richesse de BOZAR. A suivre sur nos pages Facebook et Instagram et sur notre site bozar.be.