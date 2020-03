Le Femina White Star en route pour la SuperLeague !

Le club du président Jean-Jacques Collin a introduit sa licence pour évoluer au plus haut niveau la saison prochaine et pourrait bien retrouver le RSC Anderlecht au plus haut échelon du football féminin belge!

Depuis le départ du White Star Woluwe il y a quelques années, le Stade Fallon n’a plus accueilli de rencontres de football de haut niveau (et encore, dans le cas présent, c’était uniquement dans le cadre de la coupe de Belgique et notamment face au Standard de Liège), mais cette lacune est en passe d’être gommée puisque le Femina White Star a introduit sa demande de licence.