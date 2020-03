Bruxelles: un site web pour ne plus faire la file en pharmacie

PharmaStock affiche la disponibilité des produits les plus demandés dans les pharmacies. Cela évite aux clients de contacter inutilement un établissement ou de s’y rendre pour en rentrer bredouille.

Avec la pandémie de coronavirus, nombreux sont les Belges à s’être rués dans les pharmacies, vidant les stocks et occasionnant des congestions au sein des établissements. Gels hydroalcooliques, masques, thermomètres, paracétamol, vitamine C et E, sélénium, échinacea, zinc… sont parmi les produits les plus demandés.