Eloy Suarez, du RSD Jette, est de retour au FC Ganshoren

Le FC Ganshoren réalise son deuxième transfert entrant avec le retour d’Eloy Suarez, le milieu de terrain actif au RSD Jette cette saison.

Le joueur de 26 ans avait évolué à Ganshoren jusqu’en 2016 avant de passer à Hoeilaart, au Kosova Schaerbeek et au RSD Jette. Cette saison, sous les couleurs jettoises, il a inscrit six buts et délivré huit assists. Il s’agit du deuxième transfert entrant du FCG après Toguim Maré du CS Brainois.