Des masques pour les détenus bruxellois

Un commissaire chargé de la sécurité des cours et tribunaux et du transfert des détenus à Bruxelles, de la DAB (Direction de la sécurisation) de la police fédérale, a pris l’initiative de distribuer des masques et des gants aux rares détenus qui sont transférés pour une audience au palais de justice de Bruxelles.

La porte-parole de l’Administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, rappelle que les détenus qui sont malades ne sont pas transférés vers les palais de justice.