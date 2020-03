L’UZ Brussels fait des scans à tous ses nouveaux patients

Tous les patients de l’UZ Brussels sont soumis, depuis lundi, à un scan des poumons dès leur arrivée pour détecter des signes éventuels d’infection au Covid-19, selon une information diffusée mercredi par Bruzz et confirmée par la porte-parole de l’hôpital Gina Volkaert.

Ces scans sont réalisés depuis 15 jours sur les patients présentant des symptômes du Covid-19. « Ces scans CT des poumons permettent de voir de manière immédiate s’il y a des infections visibles dans les poumons », explique Gina Volkaert. « On peut voir des taches blanches sur l’image. Quand on voit cela, on demande directement un test Covid-19.