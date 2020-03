Michel Delph sera à la barre de Ganshoren la saison prochaine!

C’est un beau coup réalisé par le FC Ganshoren qui est parvenu à conserver son entraîneur, Michel Delph, pour la saison prochaine.

Forcément convoité par d’autres écuries suite aux excellents résultats réalisés avec Ganshoren depuis qu’il a repris l’équipe en main il y a de cela près d’un an et demi, Michel Delph a finalement décidé de rester chez les Verts pour la saison prochaine. Il ne reste plus qu’à savoir s’il coachera la phalange bruxelloise en D2 ou D3 amateurs.