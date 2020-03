Jette: une prime Be Home communale pour les propriétaires

Le conseil communal de Jette a décidé, mercredi soir, de mettre en place une prime Be Home pour les Jettois. Cette prime s’additionne à la prime Be Home régionale. Explications.

Dès cette année 2020, les Jettois qui sont propriétaires vont pouvoir bénéficier d’une prime Be Home jettoise en plus de la prime Be Home régionale. Pour rappel, la prime Be Home de la Région bruxelloise est de 130 euros et s’adresse aux propriétaires qui sont domiciliés dans leur bien.