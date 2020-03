Des dizaines de lits dédiés aux malades du coronavirus et un centre de tri en amont des urgences: l’hôpital Erasme à Bruxelles est sur le pied de guerre, «prêt à faire face» à un possible afflux de patients au plus fort de la pandémie.

La Belgique, pays de 11,4 millions d’habitants, enregistrait jeudi 6.235 cas confirmés de nouveau coronavirus, et 220 décès, selon les données officielles. Des chiffres en nette augmentation ces derniers jours, qui empêchent encore les autorités sanitaires de prédire avec précision le moment du pic, attendu « dans les prochaines semaines ».